"Величезний удар для партнерів": у Раді розповіли, яка корупційна справа в Україні вразила США

Суддю підозрювали в отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів

Гучна корупційна історія з колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим вразила не тільки суспільство, а й західних партнерів України, зокрема США. Адже напередодні його затриманням у нього був візит до Штатів на досить високому рівні.

Про це "Телеграфу" розповів депутат від фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов. Більше про хабарництво суддів та судову реформу читайте у матеріалі: ""Дайте мені помацати вплив Портнова на суди, бо я його ніколи не відчував" — нардеп".

За словами депутата, гучні корупційні справи на 100% негативно впливають на внутрішній настрій держави.

"Якщо працюєш у судовій системі, і така подія дуже б'є по репутації всієї судової гілки влади, ти не можеш від цього відмежуватися. Громадяни думають так: якщо у Верховному Суді таке відбувалося, то що ж відбувається в районах чи в апеляційних судах? І повірте, це компрометує тисячі людей в судовій системі, які чесно і сумлінно виконують свої професійні обов'язки, які вірять в цю професію й іноді жертвують здоров'ям чи життям заради того, щоб тут працювати. І це б'є по них. Оце найгірша історія", — каже Маслов.

Окрім ударів по суспільству ця гучна історія хабарництва вразила й США. Адже, потри те, що кандидатуру Князєва підтримали українські та міжнародні експерти, виявилося, що він все ж недоброчесний.

"Буквально перед затриманням у нього був візит у США на досить високому рівні. Його приймали як високу офіційну особу у Верховному суді Америки. Для всіх це був і удар, і урок. Але це означає, що зараз нема недоторканих", — додає депутат.

Після цієї події все ж змінилась комунікація наших міжнародних партнерів щодо вимог до судової реформи. Адже для них це був величезний удар і шок, за словами Маслова. Він наголосив, що до реформування може залучатись хто завгодно і виступати як незаангажований учасник процесів. Проте все одне важлива внутрішня політична воля на зміни всередині країни.

"У нас політична воля є. І ряд речей ми втілювали в комунікації з міжнародними партнерами, але ініціатива виходила від нас. Ми по-різному можемо бачити ті чи інші формулювання закону. Але, щоб ви розуміли, у нас достатньо власної волі на здійснення відповідних змін всередині нашої судової системи. І як я сказав, ми багато чого вже зробили", — каже нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що озвучено основну проблему з судами в Україні.