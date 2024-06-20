Дело Педуса и днепровских прокуроров: стало известно, когда САП передаст его в суд

В Днепре на коррупции раньше попались прокуроры и адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направит "дело Педуса" в суд после 31 июля 2024 года. По этому делу проходят заместитель руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Станислав Батрак, прокурор Слобожанской окружной прокуратуры Сори Саване и адвокат Алексей Педус.

Высший антикоррупционный суд 17 июня принял решение ограничить сторону защиты в сроках ознакомления с материалами следствия. Она сможет это сделать до 31 июля 2024 года, пишет "Слово и дело".

"Ходатайство ― удовлетворить частично. Установить срок для ознакомления с материалами уголовного производства до 31 июля 2024 года включительно, после истечения которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам досудебного расследования в этом уголовном производстве", ― передает портал решения суда.

Отметим, что заместитель руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Станислав Батрак получил подозрение в создании искусственных доказательств обвинения и привлечения к уголовной ответственности невиновного. Такое же подозрение от НАБУ и САП получил прокурор той же прокуратуры Сори Саване.

Третьим фигурантом по делу проходит адвокат Алексей Педус. По версии следствия, именно он подстрекал лицо, чтобы дало ему неправомерную выгоду за то, чтобы он якобы решил вопрос с вышеуказанными прокурорами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд избрал меру пресечения бывшему заместителю Ермака. Его подозревают в незаконном обогащении.