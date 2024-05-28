Забрали паспорти та заборонили виїжджати з Києва: суд оголосив запобіжний захід ексзаступнику Єрмака Смирнову

На підозрюваного поклали кілька процесуальних обов’язків

У вівторок, 28 травня, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому заступникові керівника Офісу президента України Андрію Смирнову, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Минулого тижня НАБУ та САП повідомили йому про підозру.

Про це стало відомо з повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Допис зробили у своєму Telegram-каналі.

"28 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що на підозрюваного поклали кілька процесуальних обов’язків, зокрема прибувати до суду, детектива чи прокурора за кожною вимогою, не залишати Київ без дозволу відповідних осіб, а також обов’язково повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи.

Крім того, заборонили спілкуватися зі свідками у справі та змусили здати на зберігання до відповідного органу свої паспорти та інші документи, що дають право на виїзд/в’їзд з України та назад.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – два місяці, до 28 липня поточного року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що НАБУ вручило підозру українському міністрові. Він підозрюється в організації схеми із землею.