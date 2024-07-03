Чи готують росіяни наступ на Сумщину: що кажуть прикордонники, Генштаб та аналітики

Фіксується зменшення активності ворожих ДРГ

Росіяни не перестають тероризувати прикордоння Сумської області обстрілами. Також, одночасно зі своєю активізацією на півночі Харківської області у травні, ворог почав поширювати чутки про наступ на Сумщину. Однак окупанти станом на зараз не мають достатньої кількості сил та засобів для того, щоб здійснити наступ в Сумській області.

Таку оцінку дають у ДПСУ. Джерело "РБК-Україна" у Генштабу ЗСУ підтверджує цю інформацію. Співрозмовник запевнив, що зараз РФ не створює наступальних угруповань біля Сумщини.

При цьому речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголосив, що "потрібно готуватися до розвитку будь-яких ситуацій, поки Україна має такого сусіда як РФ". Проте поруч із цим, останнім часом фіксується зменшення активності російських ДРГ.

"Зараз за останній період ми бачимо певне зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю вона нікуди не зникла. І загроза від проведення диверсійної діяльності ворогом також нікуди не зникає", — наголосив Демченко в ефірі телемарафону.

Разом із тим, прикордонники не виключають, що РФ може вдатися до розширення зони активних бойових дій. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наразі незрозуміло, чи підуть росіяни у новий наступ. Однак там оцінюють, що навіть якщо й так, метою будь-яких наступальних дій ворога буде відтягування українських сил від інших ділянок фронту.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що зараз у росіян немає ресурсів для того, щоб наступати у Сумській області. Крім того, ворог й без того розтягнув фронт на Харківську область та загруз там.

"Вони там роблять спроби наступати, але більше це виглядає так, що вони роблять спроби відбивати українські контратаки. Це максимум на що вони там зараз здатні. Зараз така у них цікава ситуація, що вони наступати у Харківській області не спроможні, а відступати нема куди. Бо немає підготовлених позицій куди можна було б відступати. І тому вони от в такому "цугцвангу". У них там десь в оточенні десь до батальйону сидить в Агрегатному заводі, який теж кидати "не з руки", скажімо так", — описав він ситуацію.

Він додав, що на Харківщині ворог зібрав контингент в приблизно до 90 тисяч. Для наступу на Сумщині росіянам буде потрібно ще 60-70 тисяч військових, а взяти їх нема де.

"Тобто їм треба як мінімум 60-70 тисяч в Сумській області, а їх банально немає де взяти. Бо зараз вони мобілізують 30-32 тисячі на місяць, а це стільки, щоб перекрити втрати на війні в Україні", — резюмував Нарожний.

Як повідомляв "Телеграф", 14 червня, росіяни атакували соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району Сумської області. Вони скерували FPV-дрон на громадський транспорт, у якому перебувало понад 20 людей.