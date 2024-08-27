Загинув відомий український актор: у Дніпрі попрощаються з воїном ЗСУ, йому назавжди 27

Молодому актору назавжди залишиться 27 років

Мистецька спільнота України зазнала важкої втрати. Андрій Касьянов, 27-річний актор Дніпровського театру імені Шевченка, загинув, захищаючи Батьківщину.

Про трагічну подію повідомили на офіційній сторінці театру в соціальній мережі. Колеги згадують Андрія як талановитого митця, щиру людину та відважного захисника України.

Звістка про його загибель глибоко вразила всю театральну родину. Працівники театру обіцяють зберегти пам'ять про нього як про найдостойнішу людину.

Режисерка та письменниця Ірина Цілик висловила свій сум з приводу передчасної смерті молодого актора, наголосивши на несправедливості долі, яка обірвала життя, повне потенціалу та можливостей.

Андрій Касьянов на фронті

Довідка. Андрій Касьянов народився 30 січня 1997 року. Серед його останніх ролей – образ Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд". Життя талановитого актора обірвалося у розквіті сил, коли йому було лише 27 років.

Фото з вистави "Мільйон червоних троянд"

Фото з соцмереж Андрія Касьянова

Український режисер Сергій Кузик також висловився про цю трагічну втрату. "Я навіть не знаю і що написати, і що сказати. Рік тому бачив Андрія… дитину… в концертах театру. Ще й думав, якщо раптом буду ставити якусь виставу, то там буде грати Касьянов. Світла пам’ять тобі, дитино".

Колега Андрія з Кропивницького Елізабет Борисівна Давідян так прокоментувала його загибель: Андрій справді дуже щира, добра, талановита людина. Не хочеться вірити у цю страшну реальність. Світла пам’ять тобі, Андрію! Ти мав сяяти на сцені… Сили і мужності пережити цю страшну втрату твоїм рідним.

Про час та дату зустрічі тіла Героя буде повідомлено додатково.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про загибель українського актора Євгена Шумілова. Він мобілізувався до лав ЗСУ 2 роки тому.