Погиб известный украинский актер: в Днепре простятся с воином ВСУ, ему навсегда 27
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Молодому актеру навсегда останется 27 лет
Художественное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. Андрей Касьянов, 27-летний актер Днепровского театра имени Шевченко, погиб, защищая Родину.
О трагическом событии сообщили на официальном сайте театра в социальной сети. Коллеги вспоминают Андрея как талантливого художника, искреннего человека и отважного защитника Украины.
Весть о его гибели поразила всю театральную семью. Работники театра обещают сохранить память о нем как о самом достойном человеке.
Режиссер и писательница Ирина Целик выразила свою грусть по поводу преждевременной смерти молодого актера, отметив несправедливость судьбы, оборвавшей жизнь, полную потенциала и возможностей.
Справка. Андрей Касьянов родился 30 января 1997 года. Среди его последних ролей – образ Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз". Жизнь талантливого актера оборвалась в расцвете сил, когда ему было всего 27 лет.
Украинский режиссер Сергей Кузык также высказался об этой трагической утрате. "Я даже не знаю и что написать, и что сказать. Год назад видел Андрея... ребенка... в концертах театра. Еще и думал, если вдруг буду ставить какой-нибудь спектакль, то там будет играть Касьянов. Светлая память тебе, дитя".
Коллега Андрея из Кропивницкого Элизабет Борисовна Давидян так прокомментировала его гибель: "Андрей действительно очень искренний, добрый, талантливый человек. Не хочется верить в эту страшную реальность. Светлая память тебе, Андрей! Ты должен был сиять на сцене… Силы и мужества пережить эту страшную утрату твоим родным".
О времени и дате встречи тела Героя будет сообщено дополнительно.
Также ранее "Телеграф" сообщал о гибели украинского актера Евгения Шумилова. Он мобилизовался в ряды ВСУ 2 года назад.