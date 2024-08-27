Погиб известный украинский актер: в Днепре простятся с воином ВСУ, ему навсегда 27

Молодому актеру навсегда останется 27 лет

Художественное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. Андрей Касьянов, 27-летний актер Днепровского театра имени Шевченко, погиб, защищая Родину.

О трагическом событии сообщили на официальном сайте театра в социальной сети. Коллеги вспоминают Андрея как талантливого художника, искреннего человека и отважного защитника Украины.

Весть о его гибели поразила всю театральную семью. Работники театра обещают сохранить память о нем как о самом достойном человеке.

Режиссер и писательница Ирина Целик выразила свою грусть по поводу преждевременной смерти молодого актера, отметив несправедливость судьбы, оборвавшей жизнь, полную потенциала и возможностей.

Андрей Касьянов на фронте

Справка. Андрей Касьянов родился 30 января 1997 года. Среди его последних ролей – образ Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз". Жизнь талантливого актера оборвалась в расцвете сил, когда ему было всего 27 лет.

Фото из спектакля "Миллион красных роз"

Фото из соцсетей Андрея Касьянова

Украинский режиссер Сергей Кузык также высказался об этой трагической утрате. "Я даже не знаю и что написать, и что сказать. Год назад видел Андрея... ребенка... в концертах театра. Еще и думал, если вдруг буду ставить какой-нибудь спектакль, то там будет играть Касьянов. Светлая память тебе, дитя".

Коллега Андрея из Кропивницкого Элизабет Борисовна Давидян так прокомментировала его гибель: "Андрей действительно очень искренний, добрый, талантливый человек. Не хочется верить в эту страшную реальность. Светлая память тебе, Андрей! Ты должен был сиять на сцене… Силы и мужества пережить эту страшную утрату твоим родным".

О времени и дате встречи тела Героя будет сообщено дополнительно.

Также ранее "Телеграф" сообщал о гибели украинского актера Евгения Шумилова. Он мобилизовался в ряды ВСУ 2 года назад.