Свідома тактика: в ЗМІ пояснили, чому адміністрація Трампа не продовжила важливий дозвіл для Росії

Скасування винятку значно ускладнює придбання російської нафти іншими країнами

Відмова адміністрації президента США Дональда Трампа продовжити 60-денний виняток для низки підсанкційних російських банків, який дозволяв їм обробляти платежі за енергоресурси – не помилка, а цілеспрямована тактика. Таким чином Білий дім планує примусити Росію прийняти умови 30-денного перемир'я, запропонованого США та Україною.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела. Зазначається, що Міністерство фінансів США відмовилося продовжувати 60-денний виняток для низки російських банків, який дозволяв їм обслуговувати платежі за російські енергоресурси. Відтепер російські банки не матимуть жодного доступу до американських платіжних систем для проведення транзакцій.

Серед підсанкційних російських фінансових установ, які раніше були звільнені від санкцій – "Внешэкономбанк", "Финансовая корпорация Открытие", "Совкомбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Альфа-Банк", "Росбанк", "Банк Зенит", "Банк Санкт-Петербург" і Центральний банк Росії. Окрім цього, фактично заблоковано діяльність Мосбіржі.

Скасування винятку значно ускладнює придбання російської нафти іншими країнами. Але постраждають не тільки нафтові продажі. Відтепер світові країни, в тому числі країни Європейського Союзу, не мають права купувати російські енергоресурси. В іншому випадку адміністрація США має повне право впровадити проти покупця вторинні санкції.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем заявляв про те, що якщо Росія відмовиться від запропонованого Україною та Сполученими Штатами 30-денного припинення вогню, на Росію мають бути накладені санкції. І ці санкції слід запровадити не лише проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп відреагував на низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Він сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.