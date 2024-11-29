Табун лошадей бегал посреди Днепра, момент попал на видео

С виду они были ухоженными

В пятницу, 29 ноября, в Днепре возле 28-ой школы заметили лошадей. Они устроили прогулку вдоль дороги.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там обнародовали соответствующее видео.

На кадрах заметно, что их было 4. Один из них скрылся, когда возле него прошел мужчина.

Лошади на видео выглядят ухоженными. Вероятнее всего они сбежали из конюшни.

Напомним, что в начале года в Днепре лису видели прямо в центре города. Она гуляла по улице.

Ранее "Телеграф" писал, что в западной части Украины дикие животные начали заходить в деревни. В Винницкой области и в Закарпатье принято решение об отстреле хищников — волков, шакалов и лис. А также рассказывали, что в Закарпатской области во двор местных жителей вошел волк. Он украл собаку.