Викинув левицю на сміттєзвалище: як покарали директора рівненського зоопарку

Левиці Діні було 20 років

Директор Рівненського зоопарку сплатив штраф за порушення правил утримання диких тварин. Причиною адміністративного покарання стало неналежне поводження з тілом померлої левиці.

Тварину, яка померла від онкологічного захворювання, виявили на території Костопільського ветсанзаводу. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Поліського округу.

Скандал розпочався 26 жовтня, коли в мережі з'явилися фотографії мертвої тварини на території м'ясо-кісткового заводу. Зоопарк пояснив, що померла 20-річна левиця, і її відправили на утилізацію до Костопільської філії ДП "Укрветсанзавод" у селі Лісопіль Рівненського району.

Захисники тварин з UAnimals звернулися до правоохоронних органів із вимогою перевірити можливі факти жорстокого поводження та порушення санітарних норм. Активісти наголосили, що українське законодавство забороняє залишати останки тварин на звалищах.

Керівника зоопарку притягнули до відповідальності за статтею 188-5 КУпАП через ненадання інформації про загибель тварини, що передбачено Порядком утримання та розведення диких тварин у неволі. Він сплатив штраф у розмірі 765 гривень.

У поліції підтвердили, що причиною смерті левиці стало онкологічне захворювання. Водночас власники зоопарку пояснили відправлення тіла на ветсанзавод відсутністю можливості самостійної утилізації померлих тварин.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що історія з мертвим левом отримала продовження. У зоозахисників виникли питання.