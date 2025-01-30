Совсем страх потерял: под Днепром кабан прогулялся по улицам и насмешил сеть (видео)

Животное не особо было напугано наблюдателями

На улицах Верхнеднепровска, что неподалеку от Днепра, заметили кабана. Животное не стесняясь людей прогуливалось по улицам и даже подошло к удивленным наблюдателям чуть ли не на расстояние вытянутой руки.

Соответствующее видео было обнародовано в telegram-канале "Труха Днепр". На коротком ролике видно, что кабан разгуливал по улицам города, как у себя дома.

"Чей кент заблудился? Отведите его домой уже", — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети отметили, что этот посетитель прогуливался в районе городской больницы, а также начали шутить по этому поводу.

Нашествие кабанов в города может происходить по разным причинам, среди которых главной является поиск пищи и потеря страха перед человеком. Как можно увидеть на видео выше, животное явно заметило человека с камерой, поскольку прошло в паре метров. Но при этом нельзя сказать, что оно как-то беспокоилось по этому поводу. В один момент оно даже решило перевести внимание на что-то в растительности возле дерева, вместо того, чтобы следить за действием оператора.

Увеличение численности кабанов происходит во многих регионах Европы из-за истребления естественных хищников, которые могли бы следить за их популяцией. В Украине ситуацию усугубляет также ведение боевых действий, которые вынуждают животных мигрировать в безопасные области.

Как сообщалось ранее, глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец рассказывал, что весьма теплая зима изменила привычки у множества местных видов животных, а также сделала климат подходящим для некоторых инвазивных.