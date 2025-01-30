Укр

Совсем страх потерял: под Днепром кабан прогулялся по улицам и насмешил сеть (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кабаны
Кабаны

Животное не особо было напугано наблюдателями

На улицах Верхнеднепровска, что неподалеку от Днепра, заметили кабана. Животное не стесняясь людей прогуливалось по улицам и даже подошло к удивленным наблюдателям чуть ли не на расстояние вытянутой руки.

Соответствующее видео было обнародовано в telegram-канале "Труха Днепр". На коротком ролике видно, что кабан разгуливал по улицам города, как у себя дома.

"Чей кент заблудился? Отведите его домой уже", — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети отметили, что этот посетитель прогуливался в районе городской больницы, а также начали шутить по этому поводу.

Нашествие кабанов в города может происходить по разным причинам, среди которых главной является поиск пищи и потеря страха перед человеком. Как можно увидеть на видео выше, животное явно заметило человека с камерой, поскольку прошло в паре метров. Но при этом нельзя сказать, что оно как-то беспокоилось по этому поводу. В один момент оно даже решило перевести внимание на что-то в растительности возле дерева, вместо того, чтобы следить за действием оператора.

Увеличение численности кабанов происходит во многих регионах Европы из-за истребления естественных хищников, которые могли бы следить за их популяцией. В Украине ситуацию усугубляет также ведение боевых действий, которые вынуждают животных мигрировать в безопасные области.

Как сообщалось ранее, глава ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец рассказывал, что весьма теплая зима изменила привычки у множества местных видов животных, а также сделала климат подходящим для некоторых инвазивных.

Теги:
#Днепропетровская область #Животные #Кабан