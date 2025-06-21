В ще одній області України сталося нашестя змій - просто на курорті (відео)

Будьте обачніші на відпочинку

Українські міста продовжують атакувати небезпечні плазуни. Так, не тільки в Запоріжжі, а навіть в Одеській області на пляжах помітили змій.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що нібито плазуни не отруйні, однак зустрічі з ними краще уникати.

"Приїхали відпочити на Одещину, а тут місцеві вже зайняли пляж", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як невелика змія на пляжі заковтує рибу. Невідомо чи вона вполювала її в морі, чи вже знайшла мертвою на пляжі. У будь-якому випадку ця картина лякає.

У мережі люди наголошують, що здебільшого на пляжах з'являються не змії, а водяні вужі. Вони харчуються жабами, дрібною рибою тощо. Їх укус для людини безпечний, адже ці плазуни неотруйні. До того ж вони не агресивні, але можуть напасти, якщо зафіксують загрозу. Тому наразі на пляжах Одещини краще буди уважнішими і дивитись під ноги, аби не наступити на когось. Окрім того, подбайте про безпеку дітей.

Вуж водяний

Нагадаємо, що у Запоріжжі нещодавно зафіксували посилену активність змій. Їх бачать на подвір’ях, біля житлових будинків та навіть поруч з лікарнями й школами. Людей просять при зустрічі з плазунами не чіпати їх та звернутися до фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через забобони в Україні зникає одна з найбільших неотруйних змій.