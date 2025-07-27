"Таке можна побачити тільки в Одесі". У мережі завірусилось курйозне відео з Teslа та котом

Українці вже оцінили одеський вайб

В мережі завірусився черговий курйоз з Одеси. Цього разу люди побачили, як електрокар Tesla заряджали прямо з квартири.

Відповідне відео опублікували у ТікТок. Воно вже набрало тисячі переглядів і чимало жартів про одеський вайб.

На ролику видно, як білу Tesla заряджають прямо з квартири. Хтось протягнув дріт через вікно і підігнав машину буквально у притул до будинку. Ця картина виглядає досить дивно і колоритно, адже будинок пошарпаний та схожий на розвалини. Також окремо слід виділити кота, який лежить біля хвіртки вікна і спостерігає за зарядкою авто.

У коментарях користувачі вже відмітили, що це відео яскраво демонструє одеський вайб, де є і круті тачки, і пошарпані будинки, і навіть котики. Дехто писав, що ця автівка точно належить людині, яка постійно каже, що у неї немає грошей. Були і ті, хто розповідали про схожі випадки в інших містах України.

Для довідки

Teslа — це американська автомобільна компанія, яка спеціалізується на розробці, виробництві та продажу електромобілів, а також компонентів до них. Ця автівка досить популярна у світі, а її вартість в Україні стартує від 1 млн грн.

Teslа

Нагадаємо, нещодавно одеситка здивувала мережу реакцією на те, що після атаки загорілось її авто. Вона розповідала кореспондентам про інцидент з посмішкою, яка ймовірніше була реакцією на стрес.

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