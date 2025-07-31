"За проезд передаем": кот из Днепра стал звездой соцсетей (видео)

Пассажиры мгновенно отреагировали

На днях в Днепре произошла очень милая и удивительно забавная история, которая быстро разлетелась по соцсетям и подняла настроение многим украинцам. В будний день, когда все спешили домой с работы, один маленький житель города — пушистый котик — неожиданно вошел в автобус.

Однако зашел он не уверенно, а очень робко, осторожно оглянулся по сторонам, словно пытаясь понять, не будет ли ему здесь угрозы. Такой ролик показали в местном паблике.

Пассажиры, ставшие свидетелями этой сцены, мгновенно отреагировали. Кто-то сразу подставил на видео спокойную и узнаваемую мелодию со свистом, создавая атмосферу доброжелательности и уюта. Котик медленно подошел к водителю и, похоже, передавал свой "билет" за проезд.

Пользователи не смогли пройти мимо такого события — они сразу же прокомментировали увиденное. "За проезд передаем", — в шутку пишет женщина.

Что пишут под постом

Под корреспонденцией люди не могли насладиться красотой и обаянием хвостатого гостя. "Какой красивый кот", — пишет пользовательница.

Что пишут под постом

Этот пушистый любимец точно не оставил равнодушными днепрян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на даче женщина случайно сняла забавную, но показательную сцену: ее кот столкнулся с необычным "жителем" огорода — большим жуком-оленем. Насекомое медленно и непринужденно передвигалось между грядками, а кот, заметно заинтригованный, осторожно касался ее лапкой.