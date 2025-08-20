Можна спокійно йти по дну: Дніпропетровщина б'є на сполох через катастрофічне обміління водойм (відео)

Замість води — потріскана земля

Підрив Каховської ГЕС вплинув і на Дніпропетровську область. Водойми у цьому регіоні обміліли.

Про це повідомили у місцевих телеграм каналах. Чоловік, який зняв відео, каже, що ходить по дну одного зі ставів, який раніше сягав розмірів від 3 метрів глибиною.

На кадрах видно повністю сухе дно водойми. Замість води — потріскана земля з характерними слідами. На горизонті видно залишки води, що свідчить про масштабне обміління ставка.

Також помітно перехідну зону між сухою частиною та тим, що залишилося від водойми. Лишилась смужка води, яка раніше була повноводним ставком.

Додамо, нещодавно Юрій Квач казав про те, що підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року матиме незворотні наслідки. Вони триватимуть десятки років.

Підрив Каховської ГЕС — що відомо

6 червня 2023 року російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, спровокувавши одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів.

Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина, стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю, тваринами та інфраструктурою.

Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, що викликало занепокоєння екологів.

За оцінкою експертів, підрив Каховської ГЕС спричинив збитки в розмірі близько 14 мільярдів доларів США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля.