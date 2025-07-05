Підрив Каховської ГЕС і не тільки. Як Росія вбиває екологію Дніпра (фото)

Це одна з найбільших річок Європи

Кожної першої суботи липня в Україні святкують День Дніпра — однієї з найбільших річок країни. Однак повномасштабне вторгнення Росія неабияк вплинуло на екологію та гідрологію цієї річки.

"Телеграф" розповість про ці зміни, а також покаже деякі з них на фото. Зауважимо, що Дніпро вважається однією з найбільших річок Європи та головною водною артерією України.

Як війна вплинула на Дніпро

Річка Дніпро

Підрив Каховської ГЕС — одна з найбільших техногенних катастроф, спричинених Росією за час повномасштабної війни. Внаслідок підриву Каховської дамби у 2023 році відбулось злиття понад 16 м³ води, що викликало абсолютно безпрецедентне руйнування екосистем. Тоді вода затопила 110 000 будинків і 108 сіл, спричинивши масову загибель риб, земноводних і ссавців. Окрім цього, вода занесла тонни нафтопродуктів, важких металів (свинець, кадмій, нікель тощо), що створило "токсичну часову бомбу" із ґрунтових відкладень.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Викиди у воду хімічних речовин. Через руйнування великої кількості промислових об’єктів, насосних та очисних станцій у воду Дніпра потрапляють неочищені стоки, хімічні речовини, важкі метали. Це поступово знижує якість води річки та викликає загибель риби, плазунів.

Обміління Дніпра. Внаслідок повномасштабного вторгнення відбулось обміління Каховського водосховища, рівень води впав, порушився питний режим і зрошення.

Виходить, що війна поступово впливає на екосистему Дніпра, відновити яку буде дуже важко. Особливо, якщо йдеться про вплив хімічних речовин чи нафтопродуктів.

Стан води у Дніпрі

Руйнування мосту над Дніпром

Цікаві факти про Дніпро

Третя за довжиною річка Європи. Загальна довжина Дніпра — 2201 км, з яких понад 1000 км протікає територією України.

У давнину річка називалась Бористен. Це слово скіфського походження і означає "той, що несе".

У Дніпрі — понад 70 видів риб, серед яких щука, сом, судак, лящ і навіть осетер.

Уздовж Дніпра розташована шістка українських обласних центрів, зокрема Київ, Черкаси, Дніпро та Запоріжжя.

На Дніпрі побудовано 6 великих ГЕС, які постачають електроенергію мільйонам українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Хмельниччині активісти б'ють на сполох через обміління річки.