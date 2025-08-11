Руйнування Каховської ГЕС принесло нову небезпеку: хто може постраждати в першу чергу

Україна втратила не лише воду, а й баланс у природі

Після знищення росіянами Каховської греблі водосховище пересохло, і тепер часто горить. Тому місцевих мешканців закликають не ускладнювати і так складну ситуацію і не створювати пожежонебезпечні умови.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції. Там закликали оперативно інформувати профільні служби у разі виявлення спалахів.

Каховське водосховище, оголене дно — після знищення греблі ми втратили не лише воду, а й природну рівновагу. Сьогодні ці пересохлі території регулярно охоплює вогонь. Пожежі виникають раптово, стрімко поширюються і залишають по собі випалену землю Держекоінспекція

Зазначається, що сухостій, чагарники та очерет могли б бути основою відновлення екосистем, але натомість їх знищує вогнем. Крім того, пожежі насамперед шкодять дикій природі — вбивають диких тварин і руйнують місця, які могли бути для них домом. Тому людей закликають не створювати умови для виникнення пожеж та утримуватися від дій, які можуть призвести до них.

Також через важкодоступність місць займання пожежникам доводиться працювати в дуже складних і небезпечних умовах.

Як відомо, суха спекотна погода стає причиною спалахів по всій території України. Втім, проблема найбільш відчутна у південних областях, де вже оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

Лише у Херсонській області, за даними ДСНС, за добу 10 серпня було зафіксовано шість пожеж в екосистемах на площі 8,5 га.

Пожежна небезпека в Україні

Як повідомлялося раніше, через масштабні природні пожежі страждає і Одеська область. Там проблема посилюється сильним вітром, який ускладнює процес гасіння.