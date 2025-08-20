Можно спокойно идти по дну: Днепропетровщина бьет тревогу из-за катастрофического обмеления водоемов (видео)

Вместо воды — потрескавшаяся земля

Подрыв Каховской ГЭС повлиял и на Днепропетровскую область. Водоемы в этом регионе обмели.

Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Мужчина, снявший видео, говорит, что ходит по дну одного из прудов, который раньше достигал размеров от 3 метров в глубину.

На кадрах видно полностью сухое дно водоема. Вместо воды — потрескавшаяся земля с характерными следами. На горизонте видны остатки воды, что свидетельствует о масштабном обмелении пруда.

Также заметна переходная зона между сухой частью и тем, что осталось от водоема. Осталась полоска воды, которая раньше была полноводным прудом.

Добавим, недавно Юрий Квач говорил о том, что подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 года будет иметь необратимые последствия. Они продлятся десятки лет.

Подрыв Каховской ГЭС – что известно

6 июня 2023 года российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, спровоцировав одну из самых масштабных техногенных катастроф за последние десятилетия. В зоне катастрофы оказались 16 тысяч человек и около 80 населенных пунктов.

После взрыва образовалось искусственное наводнение, которое затопило десятки населенных пунктов с обеих сторон Днепра. Погиб 31 человек, стихия смыла плодородные почвы вместе с растительностью, животными и инфраструктурой.

Вода размыла автозаправки, склады с химикатами, скотомогильники и выгребные ямы. Загрязненные потоки достигли акватории Черного моря, что вызвало беспокойство экологов.

По оценке экспертов, подрыв Каховской ГЭС нанес ущерб в размере около 14 миллиардов долларов США, учитывая повреждение инфраструктуры и долгосрочное влияние на окружающую среду.