Море вже не те. Еколог б'є на сполох через зміни після підриву росіянами Каховської ГЕС

Зміни впливатимуть на біорізноманіття

Підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року матиме незворотні наслідки. Вони триватимуть десятки років.

Про це у коментарі Новини.LIVE зазначив Юрій Квач. За його словами, підрив Каховської ГЕС призвів до незворотних змін у природному середовищі.

Він додав, що розпріснення та забруднення води знищили частину популяцій, а екосистему зайняли інші — не завжди чужорідні, але ті, що пристосувалися.

"Море стали іншим в будь-якому разі, і ми нічого не можемо з цим вже зробити, це вже відбулося. Тому треба розуміти, що наслідки ми будемо спостерігати ще дуже-дуже довго, тому що змінилася і структура популяцій наших місцевих організмів", — сказав він.

Еколог наголосив, що ці зміни впливатимуть на біорізноманіття ще десятки років, і передбачити наслідки для генетики місцевих видів наразі неможливо.

Каховське водосховище

Варто додати і те, що іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь в коментарі "Телеграфу" казала, що підрив греблі Каховської ГЕС має величезні наслідки для популяції риби в Україні. Саме спорудження цієї греблі свого часу перетворило річку на водосховище, крім того, перегородило доступ до нерестовищ для осетрових риб.

Окрім цього, як писав раніше "Телеграф", у Запорізькій області через руйнування Каховської ГЕС масове нашестя сарани. Після спустошення водосховища в регіоні з’явилося багато вологих теплих чагарників, в яких просто ідеальні умови для розмноження цих шкідників.

Підрив Каховської ГЕС — що відомо

6 червня 2023 року російські війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, спровокувавши одну з наймасштабніших техногенних катастроф за останні десятиліття. У зоні катастрофи опинилося 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів.

Після вибуху утворилася штучна повінь, яка затопила десятки населених пунктів по обидва боки Дніпра. Загинула 31 людина, стихія змила родючі ґрунти разом із рослинністю, тваринами та інфраструктурою.

Вода розмила автозаправки, склади з хімікатами, скотомогильники та вигрібні ями. Забруднені потоки досягли акваторії Чорного моря, що викликало занепокоєння екологів.

За оцінкою експертів, підрив Каховської ГЕС спричинив збитки в розмірі близько 14 мільярдів доларів США, враховуючи пошкодження інфраструктури та довгостроковий вплив на довкілля.