Рус

Після підриву Каховської ГЕС українські степи захоплює небезпечний хижак

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1935
Українські степи населяє один хижак
Українські степи населяє один хижак. Фото ШІ, Каховська МВА/колаж "Телеграфу"

Ситуація різко змінилася після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році

В Україні стрімко зростає популяція звичайного шакала (Canis aureus), і нині цього хижака можна зустріти вже не лише на півдні, а й у центральних та навіть західних регіонах країни. На думку екологів, йдеться не про вторгнення нового виду, а про повернення тварини до свого історичного ареалу.

Про це повідомив журналіст Олександр Тимошенко. Ще за часів Запорізької Січі шакалів, яких тоді називали "чокалками", можна було побачити в степах Дніпровського краю.

Схожий на невеликого вовка, але вагою до 15 кг, шакал живе парами, активний уночі, а вдень ховається в густих заростях поблизу води. Його раціон різноманітний: від дрібних ссавців, птахів, риби та рептилій — до фруктів, злаків і навіть падалі, виконуючи роль природного "санітара". Перші сучасні підтверджені появи шакалів в Україні датуються кінцем 1990-х, а у 2005-му їх виття зафіксували на острові Хортиця.

Шакал
Як виглядає шакал

За словами журналіста, ситуація різко змінилася після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році. Осушення Каховського водосховища створило нові біотопи — зарості очерету, чагарників і лугові масиви — ідеальні для проживання хижаків.

Зникнення водних перешкод спростило міграцію тварин, і Хортиця стала доступнішою для шакалів із Херсонської та Миколаївської областей. У 2024 році запорізькому фотографу Юрію Батаєву вдалося вперше зробити достовірні знімки хижака на острові, остаточно підтвердивши його присутність.

Олександр Тимошенко

За даними зоологів, із 2010-х років чисельність шакала зростала поступово, але з 2022-го процес пришвидшився. В окремих регіонах популяція збільшилася у 2-3 рази. Наприклад, у нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині фіксують до 10 особин на 1000 гектарів, а на Харківщині — від 17 у 2022 році до понад 50 на початку 2025-го. Серед причин — заборона полювання під час війни, багата кормова база та зміна гідрологічного режиму Дніпра.

Фахівці наголошують, що здоровий шакал уникає людей і не становить небезпеки для дорослих, проте може шкодити домашній птиці й дрібній худобі. Загрозу становлять лише хворі на сказ особини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом лисиць усе частіше помічають у людних місцях. Лише протягом липня в Україні зафіксували чимало випадків зустрічей із цими дикими тваринами, і траплялося це в різних містах країни. Про те, які хвороби вони можуть переносити, розповів експерт.

Теги:
#Україна #Природа #Тварини #Каховська ГЕС