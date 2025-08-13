Після підриву Каховської ГЕС українські степи захоплює небезпечний хижак

Ситуація різко змінилася після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році

В Україні стрімко зростає популяція звичайного шакала (Canis aureus), і нині цього хижака можна зустріти вже не лише на півдні, а й у центральних та навіть західних регіонах країни. На думку екологів, йдеться не про вторгнення нового виду, а про повернення тварини до свого історичного ареалу.

Про це повідомив журналіст Олександр Тимошенко. Ще за часів Запорізької Січі шакалів, яких тоді називали "чокалками", можна було побачити в степах Дніпровського краю.

Схожий на невеликого вовка, але вагою до 15 кг, шакал живе парами, активний уночі, а вдень ховається в густих заростях поблизу води. Його раціон різноманітний: від дрібних ссавців, птахів, риби та рептилій — до фруктів, злаків і навіть падалі, виконуючи роль природного "санітара". Перші сучасні підтверджені появи шакалів в Україні датуються кінцем 1990-х, а у 2005-му їх виття зафіксували на острові Хортиця.

Як виглядає шакал

За словами журналіста, ситуація різко змінилася після руйнування Каховської ГЕС у 2023 році. Осушення Каховського водосховища створило нові біотопи — зарості очерету, чагарників і лугові масиви — ідеальні для проживання хижаків.

Зникнення водних перешкод спростило міграцію тварин, і Хортиця стала доступнішою для шакалів із Херсонської та Миколаївської областей. У 2024 році запорізькому фотографу Юрію Батаєву вдалося вперше зробити достовірні знімки хижака на острові, остаточно підтвердивши його присутність. Олександр Тимошенко

За даними зоологів, із 2010-х років чисельність шакала зростала поступово, але з 2022-го процес пришвидшився. В окремих регіонах популяція збільшилася у 2-3 рази. Наприклад, у нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині фіксують до 10 особин на 1000 гектарів, а на Харківщині — від 17 у 2022 році до понад 50 на початку 2025-го. Серед причин — заборона полювання під час війни, багата кормова база та зміна гідрологічного режиму Дніпра.

Фахівці наголошують, що здоровий шакал уникає людей і не становить небезпеки для дорослих, проте може шкодити домашній птиці й дрібній худобі. Загрозу становлять лише хворі на сказ особини.

