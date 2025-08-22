Дим видно за десятки кілометрів: під Дніпром серйозна пожежа (фото і відео)

У області ще й шквальний вітер

У Дніпрі вдень помітили величезний стовп диму зі сторони Кам'янська. Виявилось, що у селі Курилівка сильна пожежа.

Як повідомляють місцеві канали, біля села загорівся ліс, але через сильний вітер вогонь швидко поширюється. Над Кам'янським вже здійнявся величезний стовп диму, який видно навіть з Дніпра.

"Масштабна пожежа в екосистемі за Курилівкою. Видно навіть у нас (у Дніпрі — ред.)", — пишуть місцеві канали.

На фото, які вже поширюють у мережі видно, що стовп диму від пожежі досить великий. У Кам'янську вже відчувається запах гару, але наразі пожежа не вщухла. У Дніпрі в деяких районах видно сильне задимлення зі сторони Кам'янська. Однак до Курилівки від міста понад 54 км.

Пожежа біля Дніпра

Курилівка на карті

Враховуючи відстань, можна дійти висновку, що пожежа досить масштабна. Площа займання та причини не відомі. У мережі навіть показали відео з місця пожежі.

Додамо, що зранку 22 серпня в ДСНС попереджали про небезпечні метеорологічні явища, а саме пориви південного вітру 15-20 м/с — рівень небезпечності І (жовтий). До того ж на території Дніпропетровської області надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Попередження від ДСНС

Нагадаємо, Київ ввечері 21 серпня несподівано накрив жахливий запах гару. Місцеві мешканці скаржилися на неможливість навіть відкрити нормально вікна у помешканнях. Проте офіційні додатки для контролю якості повітря показують, що все в нормі. Жодних пожеж або вибухів у столиці не фіксувалося.

