Дым виден за десятки километров: под Днепром серьезный пожар (фото и видео)
В области еще и шквальный ветер
В Днепре днем был замечен огромный столб дыма со стороны Каменска. Оказалось, что возле села Куриловка сильный пожар.
Как сообщают местные каналы, возле села загорелся лес, но из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Над Каменским уже поднялся огромный столб дыма, который виден даже из Днепра.
"Масштабный пожар в экосистеме за Куриловкой. Видно даже у нас (в Днепре — ред.)", — пишут местные каналы.
На фото, которые распространяют в сети, видно, что столб дыма от пожара достаточно большой. В Каменске уже чувствуется запах гари, но пока пожар не утих. В Днепре в некоторых районах видно сильное задымление со стороны Каменска. Однако до Куриловки от города более 54 км.
Учитывая расстояние, можно сделать вывод, что пожар достаточно масштабный. Площадь возгорания и причины неизвестны. В сети даже показали видео с места пожара.
Добавим, что утром 22 августа в ГСЧС предупреждали об опасных метеорологических явлениях, а именно о порывах южного ветра 15-20 м/с — уровне опасности I (желтый). К тому же, на территории Днепропетровской области чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Напомним, Киев вечером 21 августа неожиданно накрыл ужасный запах гари. Местные жители жаловались на невозможность даже открыть нормально окна в квартирах. Однако официальные приложения для контроля качества воздуха показывают, что все в норме. Никаких пожаров или взрывов в столице не фиксировалось.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Одесской области начался масштабный пожар.