Дым виден за десятки километров: под Днепром серьезный пожар (фото и видео)

В области еще и шквальный ветер

В Днепре днем был замечен огромный столб дыма со стороны Каменска. Оказалось, что возле села Куриловка сильный пожар.

Как сообщают местные каналы, возле села загорелся лес, но из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. Над Каменским уже поднялся огромный столб дыма, который виден даже из Днепра.

"Масштабный пожар в экосистеме за Куриловкой. Видно даже у нас (в Днепре — ред.)", — пишут местные каналы.

На фото, которые распространяют в сети, видно, что столб дыма от пожара достаточно большой. В Каменске уже чувствуется запах гари, но пока пожар не утих. В Днепре в некоторых районах видно сильное задымление со стороны Каменска. Однако до Куриловки от города более 54 км.

Пожар у Днепра

Куриловка на карте

Учитывая расстояние, можно сделать вывод, что пожар достаточно масштабный. Площадь возгорания и причины неизвестны. В сети даже показали видео с места пожара.

Добавим, что утром 22 августа в ГСЧС предупреждали об опасных метеорологических явлениях, а именно о порывах южного ветра 15-20 м/с — уровне опасности I (желтый). К тому же, на территории Днепропетровской области чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Предупреждение от ГСЧС

Напомним, Киев вечером 21 августа неожиданно накрыл ужасный запах гари. Местные жители жаловались на невозможность даже открыть нормально окна в квартирах. Однако официальные приложения для контроля качества воздуха показывают, что все в норме. Никаких пожаров или взрывов в столице не фиксировалось.

