Піднімаються величезні стовпи диму: на Одещині масштабна пожежа (відео)

Офіційних коментарів наразі немає

Під Арцизом Болградського району на Одещині масово горить лісовий масив. Над деревами в небо здіймаються величезні стовпи диму.

Відповідні кадри оприлюднюють місцеві Telegram-канали. Люди знімають відео з автомобілів, що проїжджають повз.

Причини та масштаби займання лісового масиву наразі невідомі. Місцева влада та Національна поліція області поки не коментували інцидент.

Також немає інформації від співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, проте пресслужба повідомляла, що минулої доби, 20 серпня, рятувальники здійснили 57 виїздів лише через загоряння сухої рослинності на загальній площі 21 Га.

Крім того, відомо, що Одеська область сильно постраждала від посухи. У мережі показали поля під Одесою із загиблими соняшниками, які засохли, не встигнувши досягти зрілості.

Нагадаємо, легендарний заповідник "Хортиця" охоплюють пожежі одна за одною — лише за останній тиждень вигоріло понад 40 гектарів унікального лісу. Вогонь спалахував у кількох місцях одночасно, а рятувальники ледве встигали його гасити. До деяких місць пожежні машини просто не могли дістатися.

Також ми повідомляли, що вранці 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачевому на Закарпатті. Під обстріл потрапила територія заводу американської компанії Flex, яка виробляє електроніку для світових брендів. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, є поранені серед працівників.