Київ накрив жахливий запах гару, але повітря наче у нормі: що відомо (фото)

Запах гару може перебувати у повітрі через погодні умови

Київ ввечері 21 серпня несподівано накрив жахливий запах гару. Місцеві мешканці скаржаться на неможливість навіть відкрити нормально вікна у помешканнях. Проте офіційні додатки для контролю якості повітря показують, що все в нормі. Жодних пожеж або вибухів у столиці не фіксувалося.

Так, додатки "Київ Цифровий" та SaveEcobot показують, що повітря в районі столиці у нормі. За даними місцевих київських каналів, які посилаються на співрозмовників з Державної служби з надзвичайних ситуацій, у самому Києві пожеж немає.

При цьому зазначається, що запах гару може перебувати у повітрі через погодні умови. За добу 21 серпня на Київщині було зафіксовано кілька пожеж загальною площею в два гектари: горіли трава та сміття на відкритих територіях. Також деякі канали із посиланням на власні джерела пишуть, що під Києвом міг спалахнути торф — звідти й такий рівень гару в повітрі.

Нагадаємо, легендарний заповідник "Хортиця" охоплюють пожежі одна за одною — лише за останній тиждень вигоріло понад 40 гектарів унікального лісу. Вогонь спалахував у кількох місцях одночасно, а рятувальники ледве встигали його гасити. До деяких місць пожежні машини просто не могли дістатися.

Також під Арцизом в Болградському районі Одеської області вдень 21 серпня спалахнула масштабна пожежа. Загорівся лісовий масив. Причини та масштаби займання лісового масиву невідомі.

Ще одна пожежа сталася на Закарпатті через російську атаку. Вранці 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Мукачево. Під обстріл потрапила територія заводу американської компанії Flex, яка виробляє електроніку для світових брендів. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, є поранені серед працівників.