Дніпро цілий день затягнутий димом: велика пожежа потрапила на відео
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Область знаходиться у зоні надзвичайної пожежної небезпеки
У Дніпрі зранку триває масштабна пожежа на лівому березі міста. При цьому стовп диму настільки високий, що його бачили із різних районів.
Як повідомляє видання 056, пожежа спалахнула близько 12:00 біля Самарівки. Судячи з повідомлень місцевих телеграм-каналів, навіть у вечірній час роботи з гасіння тривали.
У ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що причиною загоряння стала людська недбалість або навмисний підпал, однак у ДСНС це не підтверджували. Проте рятувальники оприлюднили повідомлення, у якому попередили про те, що з 2 по 4 серпня на території Дніпропетровської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
За попередньою інформацією в Самарівці спалахнув очерет, а стовп диму розтягнувся майже на все місто. На щастя обійшлося без постраждалих.
Ситуація ускладнюється сухою погодою та сильною спекою. Через це синоптики оголосили про надзвичайний рівень небезпеки для низки областей, включаючи Дніпропетровську.
Як повідомлялося раніше, з аналогічною проблемою зіткнулися і жителі Запоріжжя. Там велика пожежа практично підійшла до Кушгума.