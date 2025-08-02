Дніпро цілий день затягнутий димом: велика пожежа потрапила на відео

Область знаходиться у зоні надзвичайної пожежної небезпеки

У Дніпрі зранку триває масштабна пожежа на лівому березі міста. При цьому стовп диму настільки високий, що його бачили із різних районів.

Як повідомляє видання 056, пожежа спалахнула близько 12:00 біля Самарівки. Судячи з повідомлень місцевих телеграм-каналів, навіть у вечірній час роботи з гасіння тривали.

У ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що причиною загоряння стала людська недбалість або навмисний підпал, однак у ДСНС це не підтверджували. Проте рятувальники оприлюднили повідомлення, у якому попередили про те, що з 2 по 4 серпня на території Дніпропетровської області зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За попередньою інформацією в Самарівці спалахнув очерет, а стовп диму розтягнувся майже на все місто. На щастя обійшлося без постраждалих.

Пожежа у Дніпрі

Ситуація ускладнюється сухою погодою та сильною спекою. Через це синоптики оголосили про надзвичайний рівень небезпеки для низки областей, включаючи Дніпропетровську.

Пожежна небезпека в Україні

Як повідомлялося раніше, з аналогічною проблемою зіткнулися і жителі Запоріжжя. Там велика пожежа практично підійшла до Кушгума.