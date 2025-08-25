У парку Дніпра на дитину впав величезний стілець, дівчинка в комі: що відомо про жахливу про трагедію

Батьки постраждалої зробили заяву

У Дніпрі у парку Шевченка на дівчинку впала інсталяція барного стільця та проломила їй череп. Подія сталась у неділю, 24 серпня.

Дитина опинилася у комі. Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний. Війна". Про інцидент розповіли знайомі родини.

На кадрах з камер спостережень видно, що дівчинка повисла на стільці, через що той перекинувся та придавив її. Це спричинило серйозну травму голови. За словами знайомих родини, тріщина у черепі дитини сягає 15 см, через що дівчинка перебуває у комі.

Також на відео помітно, як відразу після падіння дівчинки до неї підбигли дорослі та почали надавати першу допомогу.

Поліція хоче списати на нещасний випадок, батько вважає, що люди, які її туди поставили і не закріпили, повинні понести відповідальність, оскільки вона небезпечна і для інших дітей, – йдеться у повідомленні.

Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці. "Телеграф" звертався до поліції Дніпропетровської області, але поки журналісти не отримали інформації.

Вже у понеділок, 25 серпня, журналісти видання "Інформатор" побували на місці трагедії. Там і досі є стільці, які напередодні скалічили життя маленької дівчинки. Їх лише загородили червоною стрічкою.

Варто зазначити, що центральний парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (від заснування і до 1925 Потьомкінський сад) — центральний і найстаріший парк Дніпра, пам'ятка садово-паркового мистецтва. Парк складається з материкової частини та Монастирського острова.

