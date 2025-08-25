В парке Днепра на ребенка упал огромный стул, девочка в коме: что известно об ужасной трагедии

Родители пострадавшей сделали заявление

В Днепре в парке Шевченко на девочку упала инсталляция в виде барного стула и проломила череп. Событие произошло в воскресенье, 24 августа.

Ребенок впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный. Война". Об инциденте рассказали знакомые семьи.

На кадрах видно, что девочка повисла на стуле, из-за чего тот опрокинулся и придавил ее. Это повлекло за собой серьезную травму головы. По словам знакомых семьи, трещина в черепе ребенка достигает 15 см, из-за чего девочка находится в коме.

Также на видео заметно, как сразу после падения девочки к ней подошли взрослые и начали оказывать первую помощь.

Полиция хочет списать на несчастный случай, отец считает, что люди, которые туда поставили и не закрепили (стул — ред), должны понести ответственность, поскольку она (конструкция) опасна и для других детей, – говорится в сообщении.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранителями. "Телеграф" обращался в полицию Днепропетровской области, но пока журналисты не получили информацию.

Уже в понедельник, 25 августа, журналисты "Информатор" побывали на месте трагедии. Там до сих пор стоит инсталяция, которая покалечила ребенка. Ее только загородили красной лентой.

Следует отметить, что центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (от основания и до 1925 г. Потемкинский сад) — центральный и старейший парк Днепра, памятник садово-паркового искусства. Парк состоит из материковой части и Монастырского острова.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчина устроил пожар и резню под Кривым Рогом.