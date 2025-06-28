З поїзда вистрілив у дитину: на Хмельниччині стався інцидент з помічником машиніста (відео)

Українці у мережі обурені

На Хмельниччині помічник машиніста поїзда нібито стріляв у дитину з пістолета. У мережі вже показали відео з місця подій.

Про інцидент повідомляють місцеві канали. Однак офіційно "Укрзалізниця" та поліція не коментували подію.

"Помічник машиніста потяга вистрілив у дитину на Гречанах на Хмельниччині", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стріляв чоловік нібито з пневматичної зброї. Але причини такої поведінки та деталі наразі не відомі. На відео видно, як біля поїзда, що проїжджає, стоїть дитина. А з вікна вагона виглядає чоловік, який тримає пістолет у руці. Потім, коли поїзд проїхав трохи далі від дитини чутно постріл.

Якщо уповільнити відео, то можна навіть розгледіти обличчя помічника машиніста та руку з вогнепальною зброєю. Наразі деталі інциденту не відомі, але користувачі у мережі шоковані такими подіями.

Помічник машиніста потяга витрілив у дитину

Нагадаємо, що нещодавно українці поскаржились на закритий вночі вокзал на Хмельниччині. В "Укрзалізниці" вже роз'яснили ситуацію, однак виправити її наразі не можуть. Там наголошують, що закриті вокзали не впливають на рух поїздів чи продаж квитків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" прокоментувала курйозне відео з вечіркою у вагоні та участю провідника у ній.