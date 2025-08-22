Понад добу "відкачували": 6-річний українець трагічно загинув в Італії, куди втік від війни

Хлопчик мав іти до школи у вересні

У передмісті італійської Венеції сталася трагедія, яка сколихнула місцеву громаду та українську діаспору. 6-річний Владислав Маламен, хлопчик-біженець із України, загинув після того, як його збила машина на пішохідному переході.

Дитина разом із мамою намагалася повернутися додому після покупок, коли трапилася фатальна аварія. Про це повідомив "The Italian Insider".

Обставини аварії

Інцидент стався в середу, 20 серпня, близько 16:30 у містечку Санта-Марія-ді-Сала.

Владислав йшов поруч із мамою, яка їхала на велосипеді. За свідченнями очевидців, один автомобіль зупинився, щоб пропустити жінку з дитиною. Проте синій Fiat Panda, що їхав позаду, різко здійснив обгін і на великій швидкості збив хлопчика. Удар був настільки сильним, що дитину відкинуло на понад 30 метрів у канаву біля дороги.

Мати, яка все бачила на власні очі, почала кликати на допомогу. Люди з навколишніх будинків і відвідувачі кафе вибігли на вулицю, намагаючись допомогти. Як згадють свідки, дитина нерухомо лежала на землі, а мати кричала від відчаю.

Медики приїхали за лічені хвилини. Владислава спочатку госпіталізували до місцевої лікарні, а потім гелікоптером доправили до Падуї у відділення дитячої реанімації.

Лікарі понад добу боролися за життя хлопчика, але врятувати його не вдалося. 21 серпня констатували смерть мозку, а згодом зупинилося й серце.

Стан водія та розслідування

За кермом Fiat Panda був 25-річний житель району. Він не постраждав і був доставлений до лікарні для проведення аналізів на алкоголь та наркотичні речовини. Його авто вилучили, а правоохоронці розпочали розслідування, щоб з'ясувати всі деталі трагедії та визначити ступінь його відповідальності.

Що відомо про сім'ю переселенців

Загиблий хлопчик Владислав Маламен

Хлопчик жив із мамою Антоніною та 12-річним братом у колишньому будинку священика, де нині мешкають українські біженці. Сусіди розповідають, що Владислав був жвавим і життєрадісним, любив грати в футбол та швидко знаходив друзів. У вересні він мав розпочати навчання в місцевій школі.

