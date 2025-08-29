Справжнього водного гіганта піймали у Дніпрі: його розміри вражають (відео)

Українці написали свою думку

У Дніпрі рибалка спіймав сома. Його розміри вразили українців, але й розчарували одночасно.

Відео з уловом швидко поширилося у телеграм-каналах міста. Українці відреагували на це та написали свою думку.

Вражаючі розміри улову

На відео видно, як чоловік ледь утримує масивну рибу, яка за розмірами значно перевищує звичайних сомів. Рибалка демонструє свій трофей, тримаючи сома за голову, при цьому видно, що риба має вражаючі габарити — її довжина сягає майже людського зросту. Масивне тіло сома з характерною сірувато-білою забарвленням та великою головою з вусами свідчить про солідний вік цієї риби.

Реакція громадськості

Публікація відео викликала бурхливу реакцію серед користувачів соціальних мереж. Багато коментаторів висловили здивування розмірами улову, деякі поцікавилися вагою риби та поділилися власним досвідом риболовлі на Дніпрі.

Частина користувачів запропонувала відпустити рибу назад у водойму, аргументуючи це тим, що м’ясо великих старих сомів може мати специфічний смак. Інші коментатори поділилися думками про екологічний стан річки, відзначивши, що наявність таких великих риб свідчить про відносно добрий стан водойми.

Деякі у коментарях розповіли про власний досвід ловлі сомів, зазначивши, що великі особини зазвичай мешкають на глибині та є досить обережними.

Що варто знати про сомів

Сом європейський (Silurus glanis) є однією з найбільших прісноводних риб Європи. Ці хижаки можуть досягати вражаючих розмірів:

Розміри та вага:

• Довжина може сягати до 3-5 метрів

• Вага найбільших особин може перевищувати 100-150 кг

• Середні розміри дорослих сомів у наших водоймах складають 1-2 метри при вазі 20-50 кг

Ареал проживання:

Соми надають перевагу глибоким ділянкам річок з повільною течією, озерам та водосховищам. Вони люблять ховатися під корчами, в ямах, біля мостових опор та інших укриттях на дні. Активні переважно вночі та у сутінках.

Екологічна роль:

Соми відіграють важливу роль у екосистемі водойм як санітари, поїдаючи загиблу рибу та органічні рештки. Вони також контролюють популяції дрібної риби, підтримуючи природний баланс у водоймі.

Раціон:

Молоді соми харчуються комахами, червами, ракоподібними та дрібною рибою. Дорослі особини полюють на рибу будь-яких розмірів, можуть поїдати водоплавних птахів, жаб та навіть дрібних ссавців, які потрапили у воду.

Виловлення такого великого сома у Дніпрі свідчить про те, що у річці зберігаються сприятливі умови для життя цих древніх хижаків, які можуть жити понад 50 років.

