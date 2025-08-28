Він — справжній конкурент рибалкам: яскравий птах завітав в одне з міст України

Рідкісний гість може жити й в Африці

У Дніпрі зафіксували появу рідкісного птаха, що привернув увагу місцевих жителів. Він має яскравий колір тіла.

Унікального птаха, якого побачили в Дніпрі, називають рибалочкою, як повідомили у "Дніпро Регіон". Птах середнього розміру, який відомий своїм незвичайним забарвленням — верхня частина тіла яскраво-блакитна або бірюзова, черево – рудувато-оранжеве.

Птах рибалочка

Основу раціону рибалочки складають риба та дрібні водні тварини. Вони чудові мисливці: спостерігають за поверхнею водойми з високого насидженого місця, а потім різко пірнають, щоб упіймати здобич.

Ареал розмноження рибалочок охоплює Європу, Азію та північ Африки. В Україні вони трапляються переважно на великих річках, озерах та ставках із чистою водою. Гніздування відбувається у норах на берегових схилах або у дуплах дерев.

Як полює птах

