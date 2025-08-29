Боровся з нею дві години: рибалці вдалось витягти у човен майже 18-кілограмову рибу (відео)

Риба була виснаженою, але все одно кусалася

У Вінницькій області рибалки провели понад дві години у боротьбі з величезною рибою. Один з них витягнув монстра руками.

Цією рибою був сом і він виявився справжнім гігантом. Довжина його тіла складала 135 сантиметрів, а вага — 17,5 кілограма, як прокоментував автор відео у ТікТок.

Риба довго кружляла у воді, а чоловік намагався витягнути здобич якомога вище. Від тривалої боротьби сом сильно виснажився, тому він спокійно плавав на поверхні. Урешті рибалці на допомогу прийшов інший чоловік, який допоміг підняти величезну рибу у човен.

Що відомо про сома

Сом — найбільша прісноводна риба Європи. Дорослі особини можуть виростати до 5 метрів завдовжки та важити понад 200 кілограмів, хоча такі гіганти трапляються дуже рідко.

Соми мешкають у великих річках, озерах та водосховищах, надають перевагу глибоким місцям із мулистим дном. Це хижа риба, яка харчується рибою, жабами, раками, іноді навіть водоплавними птахами та дрібними ссавцями.

