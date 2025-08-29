Настоящего водного гиганта поймали в Днепре: его размеры впечатляют (видео)

Украинцы написали свое мнение

В Днепре рыбак поймал сома. Его размеры поразили украинцев, но разочаровали одновременно.

Видео с уловом быстро распространилось в телеграм-каналах города. Украинцы отреагировали на это и написали свое мнение.

Впечатляющие размеры улова

На видео видно, как мужчина еле удерживает массивную рыбу, которая по размерам значительно превышает обычные сомы. Рыбалка демонстрирует свой трофей, держа сома за голову, при этом видно, что у рыбы впечатляющие габариты — ее длина достигает почти человеческого роста. Массивное тело сома с характерной серовато-белой окраской и большой головой с усами свидетельствует о солидном возрасте этой рыбы.

Реакция общественности

Публикация видео вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Многие комментаторы выразили удивление размерами улова, некоторые поинтересовались тяжестью рыбы и поделились собственным опытом рыбалки на Днепре.

Часть пользователей предложила отпустить рыбу обратно в водоем, аргументируя это тем, что мясо больших старых сомов может иметь специфический вкус. Другие комментаторы поделились мнениями об экологическом состоянии реки, отметив, что наличие таких крупных рыб свидетельствует об относительно хорошем состоянии водоема.

Некоторые в комментариях рассказали о собственном опыте ловли сомов, отметив, что большие особи обычно живут на глубине и достаточно осторожны.

Что стоит знать о сомах

Сом европейский (Silurus glanis) является одной из самых крупных пресноводных рыб Европы. Эти хищники могут достигать впечатляющих размеров:

Размеры и вес:

• Длина может достигать 3-5 метров.

• Вес самых больших особей может превышать 100-150 кг.

• Средние размеры взрослых сомов в наших водоемах составляют 1-2 метра при весе 20-50 кг.

Ареал обитания:

Сомы предпочитают глубокие участки рек с медленным течением, озерами и водохранилищами. Они любят прятаться под корягами, в ямах, у мостовых опор и других укрытиях на дне. Активны преимущественно ночью и в сумерках.

Экологическая роль:

Сомы играют важную роль в экосистеме водоемов в качестве санитаров, поедая погибшую рыбу и органические остатки. Они также контролируют популяцию мелкой рыбы, поддерживая естественный баланс в водоеме.

Рацион :

Молодые сомы питаются насекомыми, червями, ракообразными и мелкой рыбой. Взрослые особи охотятся на рыбу любых размеров, могут поедать водоплавающих птиц, лягушек и даже мелких млекопитающих, попавших в воду.

Вылов такого крупного сома в Днепре свидетельствует о том, что в реке сохраняются благоприятные условия для жизни этих древних хищников, которые могут жить более 50 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский рыбак похвастался 8-килограммовым уловом.