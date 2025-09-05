Масштабна пожежа та евакуація людей. Усі деталі займання на заводі у Дніпрі (фото, відео)

Завод не працює з 2011 року, однак деякі приміщення здавались в оренду

У Дніпрі у п'ятницю, 5 вересня, вдень спалахнула масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу. Станом на 20:30 її продовжують ліквідовувати, вогонь охопив значну територію. Рятувальники вже почали евакуйовувати людей.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що перед масштабною пожежею місцеві нібито чули вибухи.

У мережі вже опублікували чимало фото та відео пожежі, а також величезного стовпа диму, який видно з різних куточків міста. Попередньо вогонь охопив одну з будівель колишнього комбайнового заводу на правому березі. Мешканці, які проживають поруч, вже скаржаться на сильний запах гару та сильний дим.

Відомо, що вогонь досить швидко поширився. Наразі рятувальники намагаються локалізувати займання. Поліція вже розгорнула мобільний пункт допомоги та почала евакуацію людей, які живуть досить близько до місця пожежі.

У департаменті транспорту Дніпра наголосили, що через інцидент перекрито рух на вулиці Академіка Белелюбського, а маршрути автобуса №9 та трамвая №19 курсують зі змінами.

Дим, який видно у Дніпрі, під час пожежі на заводі ім. Ворошилова

У Дніпрі горить комбайновий завод ім. Ворошилова

Що з якістю повітря у Дніпрі

За даними порталу SaveEcoBot, на території Дніпра якість повітря у допустимих межах норми. Адже показники коливаються від 9 до 25 AQI PM2.5. Навіть біля місця пожежі, за останніми даними порталу, все у нормі.

Якість повітря у Дніпрі 5 вересня

Водночас місцеві скаржаться на жахливий запах гару ніби гума горить та сильний дим. Тому людям радять зачинити вікна і утриматись від прогулянок.

Що відомо про завод

https://www.google.com/maps/place/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%22%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22/@48.478348,34.9907708,14.58z/data=!4m6!3m5!1s0x40dbe24a256d77b5:0xab77778b4a3c63fd!8m2!3d48.480103!4d34.9907661!16s%2Fg%2F1pzyq4h9g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

У Дніпрі горить Дніпропетровський завод ім. Ворошилова, який раніше виготовляв сільськогосподарську техніку, а саме комбайни. Завод було збудовано ще у 1985 році німецьким інженером Йоганном Езау. Після 1900 він увійшов до групи Катеринославських залізоробних та сталеливарних заводів.

Як виглядає комбайновий завод у Дніпрі, який горить

Комбайновий завод у Дніпрі

У 1906 завод був закритий і тільки в 1914 знову почав роботу. До 1917 року завод займався фасонним литтям, а також виготовляв сталеві деталі. Згодом завод почав спеціалізуватись на виготовлені комбайнів, але вже у 2011 році його закрили. За останніми даними, завод і досі не функціонував, тому причини його займання наразі не відомі.

Однак з 2011 чимало приміщень на території заводу здавались в оренду. Відомо, що тут розміщено чимало СТО, запорошених складів компаній-перевізників та крихітних цехів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що масштабна пожежа на Одещині наробила лиха.