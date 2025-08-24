Чергова провокація? Росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС

Пожежа спалахнула вночі поблизу КуАЕС в Курчатові, причини її виникнення невідомі

На Курській атомній електростанції в Росії у ніч на 24 серпня сталася пожежа. Попередньо, загорівся трансформаторний блок, загрози радіаційної небезпеки, або пошкодження енергоблоків немає.

Про це повідомили російські інформаційні канали та пресслужба Курської АЕС. Зазначається, що пожежа спалахнула вночі поблизу КуАЕС в Курчатові, причини її виникнення невідомі.

На АЕС заявили, що будь-якої загрози витоку радіації немає, оскільки трансформаторний блок не є частиною обладнання станції. Окрім того, він був завантажений тільки на 70%, тому електропостачання в Курчатові та Курській області працює у звичайному режимі. Звинувачень на адресу України також не пролунало, хоча у ніч на 24 серпня над Курщиною працювала протиповітряна оборона — росіяни намагалися збити українські дрони.

Що відомо про Курську АЕС

Станція знаходиться в місті Курчатов, що за 40 км від Курська. До кордону з Україною від атомної станції близько 70 км. Станцію було збудовано наприкінці 1960-х, її почали експлуатувати у 1970-х роках: її будували за тим самим планом, що й Чорнобильську АЕС в Україні. Станція працює на застарілих реакторах. Саме тому росіяни поступово виводять КуАЕС з експлуатації: в 2021 році зупинили 1-й енергоблок, у 2024 році — 2-й, а 3-й та 4-й буде зупинено у 2033 та 2035 роках.

Нагадаємо, що російські силовики повідомили про нібито атаку українського дрона на Смоленську АЕС у ніч на 17 серпня."Росатом" заявив, що український безпілотник "Спис" збили за допомогою спеціальних систем радіоелектронної боротьби. Проте вже зрозуміло, що це була чергова російська незграбна провокація.

Також росіяни продовжують будувати лінії електропередач від захопленої Запорізької атомної електростанції до власної енергосистеми. Супутникові знімки показують, що роботи в Маріупольському районі майже закінчені — там з'явилися нові вежі та електричне обладнання. Росіяни планують перезапустити ЗАЕС, проте їм ніхто не дасть цього зробити — а дії ворога можуть призвести до ядерної катастрофи.