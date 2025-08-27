Через дим не видно навіть дороги: масштабна пожежа в Одесі наробила лиха (фото, відео)

Лише за 26 серпня в Одеській області зафіксовано 56 пожеж

В Одесі другий день поспіль тривають масштабні пожежі на полях зрошення. Дим від загорянь настільки сильний, що обмежує видимість на дорогах і створює небезпечні умови для водіїв та жителів.

Як повідомив місцевий Telegram-канал, площа згорілого очерету вже сягає приблизно 9 гектарів. Оприлюднені кадри наочно демонструють нинішню ситуацію в місті — клуби диму та вогонь завдають збитків екосистемі.

Пожежі в Одесі та області — що відомо

26 серпня, за інформацією ДСНС Одещини, у Пересипському районі Одеси сталася масштабна пожежа — горів очерет на площі 9 Га. Через пориви вітру полум'я швидко поширювалося, що значно ускладнювало роботу рятувальників і потребувало оперативного реагування.

На ліквідацію загоряння було залучено 10 одиниць пожежної техніки та 39 рятувальників, а також додатково 2 одиниці техніки та 5 працівників від комунальної установи. Для оцінки масштабів пожежі та координації дій пожежників використали безпілотний літальний апарат, який дозволив провести розвідку з висоти.

Крім цього випадку, за минулу добу в Одеській області зафіксовано 56 пожеж. У місті Одеса сталося 6 загорянь, а по області — 50.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в регіоні спалахнула велика пожежа: горіли поля біля житлових будинків, вогонь поширювався надзвичайно швидко.