Масштабный пожар и эвакуация людей. Все детали о возгорании на заводе в Днепре (фото, видео)

Завод не работает с 2011 года, однако некоторые помещения сдавались в аренду

В Днепре в пятницу, 5 сентября, днем разразился масштабный пожар на территории бывшего комбайнового завода. По состоянию на 20.30 его продолжают ликвидировать, огонь охватил значительную территорию. Спасатели уже начали эвакуировать людей.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что перед масштабным пожаром местные якобы слышали взрывы.

В сети уже опубликовали немало фото и видео пожара, а также огромный столб дыма, который виден из разных уголков города. Предварительно огонь охватил одно из зданий бывшего комбайнового завода на правом берегу. Жители, проживающие рядом, уже жалуются на сильный запах гари и сильный дым.

Известно, что огонь довольно быстро распространился. В настоящее время спасатели пытаются локализовать возгорание. Полиция уже развернула мобильный пункт помощи и начала эвакуацию людей, живущих достаточно близко к месту пожара.

В департаменте транспорта Днепра отметили, что из-за инцидента перекрыто движение на улице Академика Белелюбского, а маршруты автобуса №9 и трамвая №19 курсируют с изменениями.

Дым, который виден в Днепре, во время пожара на заводе им. Ворошилова

В Днепре горит комбайновый завод им. Ворошилова

Что с качеством воздуха в Днепре

По данным портала SaveEcoBot, на территории Днепра качество воздуха в допустимых пределах нормы. Ведь характеристики колеблются от 9 до 25 AQI PM2.5. Даже у места пожара, по последним данным портала, все в норме.

Качество воздуха в Днепре 5 сентября

В то же время местные жалуются на ужасный запах гари как будто резина горит и сильный дым. Поэтому людям советуют закрыть окна и удержаться от прогулок.

Что известно о заводе

https://www.google.com/maps/place/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%22%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22/@48.478348,34.9907708,14.58z/data=!4m6!3m5!1s0x40dbe24a256d77b5:0xab77778b4a3c63fd!8m2!3d48.480103!4d34.9907661!16s%2Fg%2F1pzyq4h9g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

В Днепре горит Днепропетровский завод им. Ворошилова, ранее производивший сельскохозяйственную технику, а именно комбайны. Завод был построен еще в 1985 году немецким инженером Иоганном Эзау. После 1900 года он вошел в группу Екатеринославских железоделательных и сталелитейных заводов.

Как выглядит комбайновый завод, что горит Днепре

Комбайновый завод в Днепре

В 1906 году завод был закрыт и только в 1914 году снова начал работу. До 1917 года завод занимался литьем, а также производил стальные детали. Впоследствии завод начал специализироваться на изготовлении комбайнов, но уже в 2011 году его закрыли. По последним данным, завод до сих пор не функционировал, поэтому причины его возгорания пока не известны.

Однако с 2011 года немало помещений на территории завода сдавались в аренду. Известно, что здесь размещено немало СТО, пыльных складов компаний-перевозчиков и крошечных цехов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что масштабный пожар в Одесской области наделал беды.