В АТБ знайшли кумедну річ, яка може врятувати під час блекауту: скільки вона коштує (фото)

Незвичну річ знайшли у відділі тимчасових акцій мережі

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В АТБ м’який силіконовий світильник у формі качки продають за 299 грн за штуку. Білий корпус із жовтими лапками нагадує іграшку, а для ввімкнення достатньо ляснути по ньому.

Світильник показала у Threads авторка акаунта @super_znyzhky_akcii. Вона звернула увагу на високу чутливість качки до дотику.

Яка знижка на світильник в АТБ

На сайті "АТБ" ціну світильника без акції вказано як 399 грн, а знижку – 25%. За акцією його можна купити на 100 грн дешевше.

У картці товару знижку на силіконовий світильник позначили як 25%

Магазинний сканер показує ту саму акційну вартість, що й картка товару Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Як працює качка та що розповіли в коментарях

"Щоб увімкнути, треба ляснути бідну качку. Світить досить яскраво, і дуже чутливий. Три рівні інтенсивності світла", – написала авторка акаунта @super_znyzhky_akcii.

За словами авторки допису, качка має три рівні яскравості Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

Роз’єм для заряджання розташований у задній частині корпусу, між жовтими лапками. Таке його розміщення стало ще одним приводом для жартів авторки допису.

Розташування роз’єму для заряджання стало приводом для жартів авторки Джерело: Фото: Threads / @super_znyzhky_akcii

У відповідь користувачка @jana.guk розповіла про власну покупку іншого світильника – у формі зірочки з Аврори.

"Рік тому купувала в Аврорі. Тільки у вигляді зірочки. Вона коштувала 349 грн, а я за 59 грн купила по акції. І акумулятор там дуже живучий", – написала @jana.guk.

Як повідомляв "Телеграф", у застосунку мережі супермаркетів "АТБ" персональну ціну варто порівнювати з цінником у торговому залі.