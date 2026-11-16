В АТБ знайшли кумедну річ, яка може врятувати під час блекауту: скільки вона коштує (фото)
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Незвичну річ знайшли у відділі тимчасових акцій мережі
В АТБ м’який силіконовий світильник у формі качки продають за 299 грн за штуку. Білий корпус із жовтими лапками нагадує іграшку, а для ввімкнення достатньо ляснути по ньому.
Світильник показала у Threads авторка акаунта @super_znyzhky_akcii. Вона звернула увагу на високу чутливість качки до дотику.
Яка знижка на світильник в АТБ
На сайті "АТБ" ціну світильника без акції вказано як 399 грн, а знижку – 25%. За акцією його можна купити на 100 грн дешевше.
Як працює качка та що розповіли в коментарях
"Щоб увімкнути, треба ляснути бідну качку. Світить досить яскраво, і дуже чутливий. Три рівні інтенсивності світла", – написала авторка акаунта @super_znyzhky_akcii.
Роз’єм для заряджання розташований у задній частині корпусу, між жовтими лапками. Таке його розміщення стало ще одним приводом для жартів авторки допису.
У відповідь користувачка @jana.guk розповіла про власну покупку іншого світильника – у формі зірочки з Аврори.
"Рік тому купувала в Аврорі. Тільки у вигляді зірочки. Вона коштувала 349 грн, а я за 59 грн купила по акції. І акумулятор там дуже живучий", – написала @jana.guk.
Переглянути в Threads
Як повідомляв "Телеграф", у застосунку мережі супермаркетів "АТБ" персональну ціну варто порівнювати з цінником у торговому залі.