Від EcoFlow до одноразового душу: українка показала, як підготувалася до тяжкої зими (фото)

Жінка поділилася своїми покупками у соцмережі

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Підготовка до холодного сезону та відключення світла — одна з ключових тем для мільйонів громадян. Українка Світлана поділилася своїм досвідом приготування до потенційних блекаутів.

Проживаючи на дев’ятому поверсі, вона вибудувала чітку стратегію, як облаштувати побут, зробити запаси та пережити відсутність світла та води з максимальним комфортом. Відповідний пост вона опублікувала в threads.

Світлана ґрунтовно готується до зими

1. Енергонезалежність: світло, зв’язок та гаджети

Зарядна станція (EcoFlow): Головний елемент енергонасосу квартири, що дозволяє живити побутову техніку та ноутбуки.

Автономні лампи: Світлана рекомендує мати щонайменше 3 якісні LED-лампи з вбудованим акумулятором, що тримають заряд не менше 4 годин кожна. Цього достатньо для комфортного вечора.

Автономні лампи/Фото: threads.com/@svitlanazakharkevich

Пауербанк для роутера: Спеціальний повербанк для Wi-Fi роутера дозволяє залишатися на зв’язку навіть за відсутності світла, якщо провайдер підтримує енергонезалежний Інтернет (PON).

2. Водний баланс: технічна та питна вода

Проживання на верхніх поверхах (у випадку Світлани – на 9-му) створює додаткові складнощі: при відключенні електроенергії насоси підкачування води часто припиняють роботу.

Технічна вода: Світлана вже заготовила 120 літрів технічної води для змиву, прибирання та побутових потреб.

Світлана вже заготовила технічної води для змиву, прибирання та побутових потреб. Питна вода Закупівля питної води запланована на наступний етап. Щоб полегшити доставку на високі поверхи без ліфта, варто робити запаси поступово чи замовляти доставку великими партіями наперед.

3. Продуктовий запас: ситно, смачно та без готування

Основу продуктового набору становлять довгозберігаючі товари, що не вимагають тривалої термічної обробки:

Консерви: Паштети, консервована квасоля, тушонка, овочеві закатки.

Паштети, консервована квасоля, тушонка, овочеві закатки. Бакалія: Макарони, крупи швидкого приготування.

Макарони, крупи швидкого приготування. Перекушування: Печиво, енергетичні батончики, галети, сухофрукти, горіхи.

Печиво, енергетичні батончики, галети, сухофрукти, горіхи. Порада: Вибирайте продукти, які можна їсти холодними або просто заливши окропом із термоса.

4. Гігієна без центрального водопостачання

Якщо немає води або вона дуже холодна, на допомогу приходять сучасні засоби гігієни:

Вологі серветки: Великий запас антисептичних (для рук та поверхонь) та гігієнічних (для тіла).

Великий запас антисептичних (для рук та поверхонь) та гігієнічних (для тіла). Одноразовий душ: Справжній мастхев, перевірений Світланою ще минулої зими.

Одноразовий душ/Фото: threads.com/@svitlanazakharkevich

5. Домашня аптечка "на всі випадки життя"

В умовах осінньо-зимового періоду та ризику залишитися без зв’язку/аптек поблизу, варто сформувати базовий аптечний набір:

Знеболювальні та жарознижувальні засоби;

Препарати від розладу шлунка та сорбенти;

Протизастудні та спазмолітики;

Запас індивідуальних медикаментів, які приймаються на регулярній основі (мінімум на 1-2 місяці наперед);

Перев’язувальні матеріали та антисептики.

6. Теплі речі та побутовий комфорт

Світлана звернула увагу на важливу деталь, про яку часто забувають: побутовий текстиль та одяг.

Коли пральна машина недоступна через відсутність світла або води, прання відкладається на невизначений термін. Наявність достатньої кількості змінної спідньої білизни, шкарпеток, теплих худорлявостей і термобілизни дозволяє комфортно перечекати період відключень, не переживаючи про побутові дрібниці.

Чек-лист підготовки до зими від Світлани/Інфографіка ШІ

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