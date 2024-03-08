Скандал через символічну акцію з військовим на матчі УПЛ отримав розвиток

Команду оштрафували на 3 тисячі гривень

Київську "Оболонь" покарали за затримку матчу 18-го туру Прем’єр-ліги проти "Чорноморця" (1:1). Зустріч розпочалася невчасно через те, що клуб вирішив виділити хвилину для символічного удару військового по м’ячу перед стартовим свистком.

Як повідомив голова КДК УАФ Віталій Наум, затримка матчу – порушення регламентних норм. Слова урядовця наводить прес-служба УАФ.

"За це порушення передбачено санкцію — обов’язковий грошовий внесок від 5 000 грн. Але в більшості випадків КДК УАФ врахував пом’якшувальні обставини, і штраф був зменшений.

Прошу представників ЗМІ не маніпулювати інформацією щодо окремих рішень КДК УАФ, особливо тих, що стосуються участі у передматчевих заходах представників Сил оборони України. Адже саме завдяки нашим захисникам ми маємо нагоду проводити футбольні матчі на території України", – сказав він.

Герой України Денис Дикий

Раніше в "Оболоні" заявили, що з їхньої вини гра затрималася лише на хвилину. Водночас представники клубу звинуватили "Чорноморець", який не вчасно вийшов із роздягальні.

"Матч із Чорноморцем був затриманий на три хвилини. Дві хвилини затримки було через команду Чорноморець, бо вони вийшли з роздягальні із запізненням, і одна – через символічний удар по м’ячу Героя України, який обороняв Охтирку – це полковник, командир 91-го окремого полку оперативного забезпечення Збройних сил України Денис Леонідович Дикий", — сказав директор "Оболоні" Олександр Резніченко.

Також у київській команді підтвердили, що клуб оштрафували на три тисячі гривень. Там украй обурені таким рішенням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в УАФ не змогли відповісти на питання про відносини футбольних клубів та ТЦК.