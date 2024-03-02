Шевченко визнав фінансові проблеми в УАФ: сума вас здивує

У головному футбольному органі України великі фінансові проблеми

Новий президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив про дефіцит бюджету головного футбольного органу країни. ЗМІ повідомляли, що УАФ навіть позичила гроші для збору національної команди у березні 2024 року.

Відповідний коментар "Шеви" наводить Tribuna.com. За його словами, сума дефіциту складає 105 млн грн. Аудит УАФ проводиться за останні 9 років, коли президентом організації був Андрій Павелко.

— Нещодавно ви заявили, що в УАФ є проблема з фінансами. Чи можете деталізувати?

— Ми маємо дефіцит бюджету 105 мільйонів гривень.

— З чого він склався? Чи це за результатами аудиту буде відомо?

— Так, після аудиту стане зрозумілішим. Але треба почекати, оскільки проводиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ, і це ускладнює процес.

— Ви говорили на конгресі УАФ, що результати будуть за два місяці. Місяць уже минув.

— Я знаю, що журналісти люблять конкретику, але поки що я не скажу вам точніше, коли аудит закінчиться. Але про результати перевірки все дізнаються, — сказав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко оскандалився першого ж дня роботи в УАФ. Пізніше Андрій Миколайович пообіцяв виправити "зашквар".