Скандал из-за символической акции с военным на матче УПЛ получил развитие

Команду оштрафовали на 3 тысячи гривен

Киевская "Оболонь" была наказана за задержку матча 18-го тура Премьер-лиги против "Черноморца" (1:1). Встреча началось не вовремя из-за того, что клуб решил выделить минуту для символического удара военного по мячу перед стартовым свистком.

Как сообщил председатель КДК УАФ Виталий Наум, задержка матча — нарушение регламентных норм. Слова чиновника приводит пресс-служба УАФ.

"За данное нарушение предусмотрена санкция – обязательный денежный взнос от 5 000 грн. Но в большинстве случаев КДК УАФ учел смягчающие обстоятельства, и штраф был уменьшен.

Прошу представителей СМИ не манипулировать информацией об отдельных решений КДК УАФ, особенно тех, которые касаются участия в предматчевых мероприятиях представителей Сил обороны Украины. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить футбольные матчи на территории Украины", – сказал он.

Герой Украины Денис Дикий

Ранее в "Оболони" заявили, что по их вине игра задержалась лишь на минуту. В то же время представители клуба обвинили "Черноморец", который не вовремя вышел из раздевалки.

"Матч с Черноморцем был задержан на три минуты. Две минуты задержки было из-за команды Черноморец, потому что они вышли из раздевалки с опозданием, и одна – из-за символического удара по мячу Героя Украины, который оборонял Ахтырку – это полковник, командир 91-го отдельного полка оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины Денис Леонидович Дикий", — сказал директор "Оболони" Александр Резниченко.

Также в киевской команде подтвердили, что клуб оштрафовали на три тысячи гривен. Там крайне возмущены таким решением.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в УАФ не смогли ответить на вопрос об отношениях футбольных клубов и ТЦК.