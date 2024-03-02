На матчі "Динамо" повернулися вболівальники: футболісти віддячили фанам яскравою грою (відео)

Український суперклуб отримав дозвіл на проведення матчів із глядачами від столичної військової адміністрації

У суботу, 2 березня, "Динамо" у рамках матчу 19-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 приймало "Чорноморець". До речі, після зимової перерви влада дозволила проведення футбольних ігор з обмеженою кількістю вболівальників на трибунах.

Київське "Динамо" вперше за довгий час зіграло за підтримки рідних уболівальників. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На жаль, з міркувань безпеки про повні трибуни не варто навіть мріяти. Біло-сині повідомили, що продали менш ніж за день 1800 квитків на гру за ціною від 200 до 400 грн. Ця кількість обмежена місткістю бомбосховища, розташованого на стадіоні імені Лобановського.

Футболісти обох команд порадували фанів, що прийшли на гру, яскравою грою. Зустріч проходила у швидкому темпі з великою кількістю моментів. "Динамівці" зуміли віддячити вболівальникам за підтримку перемогою. За киян у першому таймі забив Володимир Шепелєв, зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь столичної команди.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Чорноморець":

Нагадаємо, "Динамо" у минулому турі здобуло гольову перемогу над "Металістом-1925". До речі, Біло-Сині забронювали своїх співробітників від мобілізації.