"Оболонь" оштрафували через символічний удар військового перед матчем УПЛ

Матч Прем’єр-ліги розпочався на 3 хвилини пізніше

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оштрафував футбольний клуб "Оболонь" після матчу 18 туру УПЛ проти одеського "Чорноморця". Гра завершилась із рахунком 1:1.

Столичний клуб отримав штраф через те, що український військовий завдав символічного удару на старті матчу на 1 хвилину пізніше, ніж зазначено в регламенті. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров у своєму Telegram-каналі.

"Минулого понеділка грали "Оболонь" та "Чорноморець". Перший удар по м’ячу завдав військовий, Герой України, Денис Дикий. Матч розпочався на 3 хв пізніше запланованих 15:30, бо: "Чорноморець" затримався з виходом з роздягальні на 2 хв, а у передматчевих заходах не був закладений час для символічного удару, що змістило початок гри на 1 хв.

Тези взяті у лапки, оскільки так, за моєю інформацією, написав у рапорті делегат УАФ Юрій Нестрига. На основі рапорту КДК вже оштрафував клуб на гроші (маленькі, фактично сльози), але суть в іншому. "Оболонь" у передматчевому райдері таки прописала – о 15:30 має бути символічний удар по м’ячу. Запитання: на основі чого делегат оштрафував киян?", — написав Звєров.

Також журналіст дивується: "Людина, яка своєю самовідданістю дарує нам можливість грати та дивитися футбол, приїжджає на гру. Йому аплодують 1000+ людей. Клуб-господар офіційно попереджає про це. Делегат пише – не попередили. З "Оболоні" стягнули 3 тисячі гривень. Кажу ж, копійки. Тому я щиро не розумію, для чого це все".

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко не зміг відповісти на питання про відносини футбольних клубів та ТЦК.