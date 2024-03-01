Чемпіонат України з футболу, 19 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Битва за чемпіонство в УПЛ попереду

У п’ятницю, 1 березня, матчем "Полісся" — ЛНЗ стартує 19-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі донецький "Шахтар" не зміг обіграти "Олександрію" (0:0).

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Кривбас" та "Шахтар", а "Динамо" прийме "Чорноморець".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 19 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Турнірне становище команд УПЛ після 18 туру

1 березня, п’ятниця

"Полісся" — ЛНЗ — 18:00

2 березня, субота

"Минай" — "Металіст 1925" — 13:00

"Динамо" — "Чорноморець" — 15:30

"Ворскла" — "Верес" — 15:30

"Колос" — "Рух" — 18:00

3 березня, неділя

"Оболонь" — "Дніпро-1" — 13:00

"Олександрія" — "Зоря" — 15:30

"Шахтар" — "Кривбас" — 18:00

Нагадаємо, Гірники вилетіли з єврокубків, поступившись у 2-матчевому протистоянні "Марселю". Таким чином, усі вітчизняні клуби зосередяться на чемпіонаті України. Додамо, що лише "Шахтар" має шанси прямо потрапити на груповий етап Ліги чемпіонів 2024/25 у разі перемоги в УПЛ.