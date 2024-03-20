Дані Алвес вийшов на волю: перші деталі визволення легенди футболу

Тимчасово легенда світового футболу буде на волі

Суд Барселони звільнив колишнього захисника збірної Бразилії та "Барселони" Дані Алвеса. Він вийшов на волю під заставу у розмірі 1,08 мільйонів доларів (1 мільйон євро) на час розгляду апеляції.

Про це 20 березня повідомили одразу кілька іспанських видань, пише Forbes. У лютому Провінційний суд Барселони засудив Алвеса до чотирьох з половиною років ув’язнення за сексуальне насильство.

Крім тюремного строку легендарного футболіста також зобов’язали виплатити своїй жертві компенсацію у розмірі 163 000 доларів США (150 000 євро). Щотижня він має з’являтися у поліції, також у нього забрали всі паспорти.

У рішенні суду йдеться про те, що 40-річний бразилець після звільнення (через 4,5 роки) має пройти п’ятирічний випробувальний термін. Адвокати футболіста оскаржили рішення у Високому суді Каталонії, який винесе свій вердикт у найближчі місяці.

"Наразі я можу тільки сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок. Я продовжую вірити в невинність пана Алвеса. Мені потрібно вивчити вирок, але я можу сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок", — сказала адвокат Алвеса Інес Гвардіола.

Нагадаємо, що Алвеса визнали винним у сексуальному насильстві щодо дівчини у нічному клубі "Саттон" у Барселоні. Інцидент стався 21 грудня 2022 року. Суд знайшов докази провини футболіста.

Для довідки. Алвес розпочинав виступи в Європі в "Севільї", потім 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у "Барселоні". Також він грав за "Ювентус" та "Парі-Сен-Жермен", бразильські "Байю" та "Сан-Паулу" та мексиканський "УНАМ Пумас".

Алвес є триразовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу (у складі "Барселони"), двічі він вигравав Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА (у "Севільї") та низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно ЗМІ розповсюдили фейк про самогубство Дані Алвеса.