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Дані Алвес вийшов на волю: перші деталі визволення легенди футболу

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Бразилець все ще може повернутися за ґрати Новина оновлена 20 березня 2024, 13:14
Бразилець все ще може повернутися за ґрати. Фото Getty Images

Тимчасово легенда світового футболу буде на волі

Суд Барселони звільнив колишнього захисника збірної Бразилії та "Барселони" Дані Алвеса. Він вийшов на волю під заставу у розмірі 1,08 мільйонів доларів (1 мільйон євро) на час розгляду апеляції.

Про це 20 березня повідомили одразу кілька іспанських видань, пише Forbes. У лютому Провінційний суд Барселони засудив Алвеса до чотирьох з половиною років ув’язнення за сексуальне насильство.

Крім тюремного строку легендарного футболіста також зобов’язали виплатити своїй жертві компенсацію у розмірі 163 000 доларів США (150 000 євро). Щотижня він має з’являтися у поліції, також у нього забрали всі паспорти.

У рішенні суду йдеться про те, що 40-річний бразилець після звільнення (через 4,5 роки) має пройти п’ятирічний випробувальний термін. Адвокати футболіста оскаржили рішення у Високому суді Каталонії, який винесе свій вердикт у найближчі місяці.

"Наразі я можу тільки сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок. Я продовжую вірити в невинність пана Алвеса. Мені потрібно вивчити вирок, але я можу сказати вам, що ми збираємося оскаржити вирок", — сказала адвокат Алвеса Інес Гвардіола.

Нагадаємо, що Алвеса визнали винним у сексуальному насильстві щодо дівчини у нічному клубі "Саттон" у Барселоні. Інцидент стався 21 грудня 2022 року. Суд знайшов докази провини футболіста.

Для довідки. Алвес розпочинав виступи в Європі в "Севільї", потім 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у "Барселоні". Також він грав за "Ювентус" та "Парі-Сен-Жермен", бразильські "Байю" та "Сан-Паулу" та мексиканський "УНАМ Пумас".

Алвес є триразовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу (у складі "Барселони"), двічі він вигравав Кубок УЄФА та Суперкубок УЄФА (у "Севільї") та низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно ЗМІ розповсюдили фейк про самогубство Дані Алвеса.

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#Футбол #Вирок #Дані Алвес