Дани Алвес вышел на свободу: первые детали освобождения легенды футбола

Временно легенда мирового футбола будет на свободе

Суд Барселоны освободил бывшего защитника сборной Бразилии и "Барселоны" Дани Алвеса. Он вышел на свободу под залог в размере 1,08 миллиона долларов (1 миллион евро) на время рассмотрения апелляции.

Об этом 20 марта сообщили сразу несколько испанских изданий, пишет Forbes. В феврале Провинциальный суд Барселоны приговорил Алвеса к четырем с половиной годам тюремного заключения за сексуальное насилие.

Кроме срока легендарного футболиста также обязали выплатить своей жертве компенсацию в размере 163 000 долларов США (150 000 евро). Каждую неделю он должен будет являться на отметку в полицию, также у него забрали все паспорта.

В решении суда говорится, что 40-летний бразилец после освобождения (спустя 4,5 года) должен пройти пятилетний испытательный срок. Адвокаты футболиста обжаловали решение в Высоком суде Каталонии, который вынесет свой вердикт в ближайшие месяцы.

"На данный момент я могу только сказать вам, что мы собираемся обжаловать приговор. Я продолжаю верить в невиновность г-на Алвеса. Мне нужно изучить приговор, но я могу сказать вам, что мы собираемся обжаловать приговор", — сказала адвокат Алвеса Инес Гвардиола.

Напомним, что Алвеса признали виновным в сексуальном насилии в отношении девушки в ночном клубе "Саттон" в Барселоне. Инцидент произошел 21 декабря 2022 года и суд нашел доказательства вины футболиста.

Для справки. Алвес начинал выступления в Европе в "Севилье", затем 9 сезонов (из них 8 подряд) провел в "Барселоне". Также он играл за "Ювентус" и "Пари-Сен-Жермен", бразильские "Байю" и "Сан-Паулу" и мексиканский "УНАМ Пумас".

Алвес является трехкратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (в составе "Барселоны"), дважды он выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (в "Севилье") и ряд национальных титулов в Бразилии, Испании, Италии и Франции.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно СМИ распространили фейк о самоубийстве Дани Алвеса.