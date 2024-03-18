Збірна України — за два кроки від Євро: як Синьо-жовтим потрапити на турнір

Наша команда може потрапити на Євро-2024

Збірна України наближається до виходу на чемпіонат Європи-2024. Синьо-жовтим необхідно для цього виграти два матчі, один з яких проти Боснії та Герцеговини.

"Телеграф" розповідає про регламент заключної стадії відбору на турнір, який пройде влітку у Німеччині. Найголовніший футбольний форум року проходитиме з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Головна команда країни не зуміла напряму потрапити на Євро через відбірну групу, хоча була близька до цього у скандальній грі проти Італії (0:0). Проте наша команда потрапила до стикового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024. У півфіналі кваліфікації Синьо-жовті зіграють на виїзді проти Боснії та Герцеговини (21 березня). Переможець цієї гри потрапить у фінал кваліфікації, де зіграє 26 березня з переможцем матчу Ізраїль — Ісландія. Команда, яка переможе у цій дуелі, вирушить на Євро-2024.

Нагадаємо, жеребкування Євро-2024 вже відбулося. Україна у разі виходу на турнір зіграє на груповій стадії проти Бельгії, Румунії та Словаччини. Напередодні головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі ігри національної команди.