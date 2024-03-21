Це фантастика: збірна України забила два голи за три хвилини (відео)

Збірна України вийшла вперед у матчі плей-офф відбору Євро-2024 проти збірної Боснії та Герцеговини. Справжнім джокером нашої команди став форвард Роман Яремчук, який забив та віддав гольову передачу.

Нападник з’явився на полі на 81-й хвилині, а вже на 85-й забив після передачі Юхіма Коноплі. Ще через три хвилини Яремчук навісив у штрафну точно на голову Артему Довбику, який точним ударом відправив м’яч у сітку воріт.

Цікаво, що свій перший удар у ворота суперника збірна України завдала лише на 77-й хвилині зусиллями Михайла Мудрика. Однак під завісу зустрічі наші футболісти показали справжній характер та змогли перевернути хід матчу.

У фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти команди Ісландії, яка досить сенсаційно обіграла команду Ізраїлю з рахунком 4:1. Вирішальний матч для наших футболістів відбудеться 26 березня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прибрав одного із лідерів нашої команди перед матчем із боснійцями.