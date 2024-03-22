"Як вам не соромно": Маліновський накинувся на свій колишній клуб, який зрадів перемозі Росії

Українець, схоже, не розуміє, чому італійський клуб вирішив прославляти країну-агресора

У п’ятницю, 21 березня, збірна РФ провела товариський матч проти Сербії у Москві (4:0). Один із голів у цій грі записав на свій рахунок півзахисник італійської "Аталанти" Олексій Міранчук, після чого клуб із Бергамо похвалився його взяттям воріт у своїх соцмережах.

Колишній гравець "Аталанти" та хавбек збірної України Руслан Маліновський увірвався до коментарів під відповідним постом в Instagram та розкритикував свій колишній клуб. Про це повідомляє "Телеграф".

"Як вам не соромно", — коротко прокоментував дії пресслужби "Аталанти" Руслан. До речі, італійський клуб пішов на колаборацію зі збірною РФ, щоби спільно опублікувати відео з Міранчуком.

Маліновський розкритикував "Аталанту"

Додамо, що Сербія стала першою європейською збірною, яка погодилася зіграти із командою РФ після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну.

Нагадаємо, гравець "Шахтаря" лайкнув пост про перемогу збірної РФ над Сербією, через що отримав величезний штраф. За інформацією ЗМІ, футболіста позбавлять місячної зарплати. Додамо, що 21 березня збірна України провела відбірковий поєдинок на Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини (2:1).