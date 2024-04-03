Магія Роналду у справі: португалець забив два голи зі штрафних протягом 10 хвилин (відео)

"Аль-Наср" поки не є лідером чемпіонату

Португальський нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду продовжує балувати публіку в Саудівській Аравії. Цього разу він допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу з рахунком 8:0.

Зустріч проходила в рамках першості Саудівської Аравії та жертвою "Аль-Насра" стала команда "Абха". Роналду відзначився у цій грі хет-триком, а вже після перерви португальця було замінено, передає "Телеграф".

Цікаво, що капітана "Аль-Насра" та збірної Португалії цей хет-трик став 65-м на клубному рівні і за цим показником він є абсолютним рекордсменом. Окрім трьох забитих м’ячів Роналду також одного разу асистував своїм партнерам.

Два зі своїх голів португальський феномен забив прямими ударами зі штрафних.

На даний момент португалець є лідером бомбардирських перегонів у чемпіонаті Саудівської Аравії, записавши на свій рахунок 29 результативних ударів. Зазначимо, що за "Аль-Наср" Роналду проводить свій другий сезон. Наразі його команда йде на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату.

Раніше "Телеграф" писав про те, які автомобілі є у гаражі Роналду.